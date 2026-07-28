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        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!

        İstanbul Silivri'de otoyolda kabus gibi dakikalar yaşandı. Olayda, otoyol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, sıkıştırdığı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilin önünü kesen şüpheliler, aracı tekmeleyip sürücüye saldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!

        Silivri'de otoyol üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, sıkıştırdığı otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilin önünü kesen şüpheliler, aracı tekmeleyip sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 23.30 sıralarında Avrupa Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, önünde ilerleyen otomobili sıkıştırarak trafikte tehlike saçtı.

        Otomobil sürücüsünün yol vermesine rağmen tehlikeli manevralarına devam eden hafif ticari araç, bir süre sonra otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından ilerlemeye devam eden otomobilin bir süre sonra önünü hafif ticari araç kesti.

        Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inip, otomobile yönelerek tekme atıp sürücüye saldırdı. Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsünün darbedildiğini belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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