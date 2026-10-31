Özgür Özel, Balıkesir'de vatandaşlara seslenerek iktidar hedefini ve vaatlerini anlattı

Yeni Parti Genel Başkanı olarak anılan Özgür Özel, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Zeytin üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinen Özel, üreticilerin desteklenmesi, kadın emeğinin korunması ve muhalefetin sandıkta birleşmesi gerektiğini söyledi. Mitinge Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve partililer katıldı.

ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ayvalık'ta düzenlenen 21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında üreticilerle bir araya geldiğini belirten Özel, Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon kişinin zeytin ve zeytinyağı üretiminden geçimini sağladığını söyledi.

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Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada birinci, ihracatta ise altıncı sırada olduğunu ifade eden Özel, üretim ile ihracat arasındaki farkın ciddi sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Üreticiden 180 liraya alınan zeytinyağının marketlerde 450 ila 600 liraya satıldığını belirten Özel, aradaki fiyat farkına tepki gösterdi. Bazı üreticilerin maliyetlerini karşılayamadıkları için zeytinlerini ağaçta bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Kadın ve erkek işçilere farklı yevmiyeler verilmesini de eleştiren Özel, "Ben kadın emeğinin sömürülmesine savaş açmak üzere iktidara gelmek istiyorum. Kadın olduğu için az yevmiye veren kimse, karşısında bizi bulur. Böyle bir sistem olmaz" dedi.

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"ÇİFTÇİNİN ZARARINI DEVLET KARŞILAYACAK"

İktidara gelmeleri halinde üretici kooperatiflerini destekleyeceklerini belirten Özel, zeytin ve zeytinyağının stratejik ürünler olduğunu vurguladı.

Özel, "Ortalama verimle üreten çiftçi bin lira bile zarar etmeyecek. Piyasa bozulursa piyasayı düzenleyemeyen devlet, çiftçinin zararını karşılayacak, arkasında duracak" ifadelerini kullandı.

Maliyet hesaplarının ziraat odalarıyla birlikte yapılacağını ve üreticinin geçimini sağlayabileceği bir taban fiyat belirleneceğini söyleyen Özel, farklı partilere oy veren seçmenlere de seslendi.

Özel, "Bugüne kadar birleşemediklerimizle sandıkta birleşeceğiz. Bu ülkenin bütün muhalefetiyle bu iktidarı değiştireceğiz" diye konuştu.

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"YENİ PARTİ'Yİ SİZ KURDUNUZ"

Ayvalık Belediyesi'nin çalışmalarına da değinen Özel, ilçede yapılan kent lokantaları, kreş, kapalı pazar yeri ve yaşlı bakımevini anlattı. Yenimahalle Sosyal Yaşam Merkezi, asfalt plenti tesisleri, atık getirme merkezi, Yuvamız Ayvalık Altınova Kreşi ve Altınova Kent Meydanı'nın temellerinin atılacağını belirtti.

Partinin kuruluşunda vatandaşların desteğinin önemine işaret eden Özel, "Yeni Parti'yi siz kurdunuz. Adını sokakta siz koydunuz. Bütçesini siz oluşturdunuz. Biri 'Hayvanlarımın bir günlük süt parasıdır' diye 950 lira yollamış. Partinin müzesine saklıyorum. Size söz veriyorum. O sandığa varacak, o teslimi alacağız" dedi.