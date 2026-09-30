Özgür Özel: Yarın Meclis'te yerimizi alacağız

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 91 milletvekiliyle TBMM 28’inci Dönem Beşinci Yasama Yılı’na hazırlık için bir araya geldiği toplantı sonrası milletvekilleriyle toplu fotoğraf çekildi. Ardından açıklama yapan Özel, "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız. Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız" dedi.

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