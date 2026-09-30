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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel: Yarın Meclis'te yerimizi alacağız

        Özgür Özel: Yarın Meclis'te yerimizi alacağız

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleriyle TBMM 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı'na hazırlık toplantısının ardından "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız. Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız"

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 91 milletvekiliyle TBMM 28’inci Dönem Beşinci Yasama Yılı’na hazırlık için bir araya geldiği toplantı sonrası milletvekilleriyle toplu fotoğraf çekildi. Ardından açıklama yapan Özel, "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız. Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Özgür Özel
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