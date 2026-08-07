Park halindeki araçta ölü bulundu!

Niğde'nin Bor ilçesinde Necmi Emekli (68), park halindeki hafif ticari aracın sürücü koltuğunda ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Feci olay, gece saatlerinde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde’de meydana geldi. Yol kenarında park halindeki bir hafif ticari aracın sürücüsünün uzun süredir hareketsiz olduğunu fark eden güvenlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde sürücü koltuğunda oturan Necmi Emekli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Emekli'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.