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        Piknik yapan çocuğa, kazada savrulan parça isabet etti!

        Adıyaman'da kelimenin tam anlamıyla felaketten dönüldü. Olayda bariyere çarpan otomobil, Göksu Çayı'na uçtu. Kazada, çay kenarında piknik yapan 12 yaşındaki çocuk bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Piknikte kazada savrulan parça isabet etti!

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bariyere çarpan otomobil, Göksu Çayı’na uçtu. Kazada, çay kenarında piknik yapan R.S. (12) bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. M.B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarparak Göksu Çayı’na uçtu.

        Bu sırada çay kenarında piknik yapan R.S., kopan bariyer parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

        Kazada yara almayan otomobil sürücüsü M.B.’nin ise kendi imkanlarıyla sudan çıktığı bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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