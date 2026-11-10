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        Haberler Gündem Güncel Rize'de kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapalı

        Rize'de kar nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapalı

        Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası 13 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        Rize'de 13 köy yolu ulaşıma kapalı

        Rize'de kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 3, Çayeli'nde 3 ve İkizdere’de 3 olmak üzere toplam 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların yeniden açılması amacıyla Rize İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen 16 iş makinesi ve 37 personel kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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        #rize haberleri
        #kar yağışı
        #köy yolu
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