Rize'de Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte aktığı ve çevre kirliliği oluştuğuna ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, görüntülerin ilgili birimlere ulaşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevre mühendisi ve denetçinin de yer aldığı ekip, bölgede inceleme yaptı.

DRONLA TESPİT EDİLEN TESİSE CEZA UYGULANDI

Dron desteğiyle yürütülen incelemelerde, saat 16.00 itibarıyla Değirmendere Deresi'ne kontrolsüz deşarj yaptığı belirlenen bir tesis tespit edildi. Tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendi kapsamında idari ceza uygulandı.

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Valilik açıklamasında, yetkili çevre laboratuvarı tarafından analiz yapılmak üzere numune alındığı belirtilerek, "Numune analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, mevzuat kapsamında gerekli ilave idari ceza işlemleri de uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi. (