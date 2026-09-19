Rize'de yoğun yağış sonrası kaynağı belirsiz sulara dikkat çağrısı yapıldı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından içme sularına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, kaynağı koruma altında olmayan ve menşei belli olmayan suların tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

SULAR KAYNATILARAK KULLANILMALI

Açıklamada, zorunlu durumlarda bu tür suların mutlaka kaynatılıp soğutulduktan sonra içme suyu olarak kullanılması gerektiği ifade edildi.

Yoğun yağışların devam ettiği dönemlerde ve yağışların sona ermesinden sonraki 5-7 günlük süreçte içme suları konusunda daha dikkatli olunması istendi.