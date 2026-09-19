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        Haberler Gündem Rize'de yoğun yağış sonrası kaynağı belirsiz sulara dikkat çağrısı yapıldı

        Rize'de yoğun yağış sonrası kaynağı belirsiz sulara dikkat çağrısı yapıldı

        Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından vatandaşları içme suyu konusunda uyardı. Kaynağı ve menşei belli olmayan suların tüketilmemesi, zorunlu durumlarda ise kaynatılarak kullanılması istendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Rize'de içme suyu uyarısı

        Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından içme sularına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, kaynağı koruma altında olmayan ve menşei belli olmayan suların tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

        SULAR KAYNATILARAK KULLANILMALI

        Açıklamada, zorunlu durumlarda bu tür suların mutlaka kaynatılıp soğutulduktan sonra içme suyu olarak kullanılması gerektiği ifade edildi.

        Yoğun yağışların devam ettiği dönemlerde ve yağışların sona ermesinden sonraki 5-7 günlük süreçte içme suları konusunda daha dikkatli olunması istendi.

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        #Rize içme suyu
        #Rize su uyarısı
        #haberler
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