Safranbolu’da kontrolden çıkan çekici, motosikletle çarpıştı; sürücüler hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iş makinesi yüklü çekicinin karşı şeride geçerek motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat T. (50) yönetimindeki 52 AGU 032 plakalı iş makinesi yüklü çekici, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Yaklaşık 500 metre ters yönde ilerleyen çekici, İshak Y. (30) idaresindeki 78 ACS 458 plakalı motosikletle çarpıştı.

İŞ MAKİNESİ EVE VE OTOMOBİLE ÇARPTI

Kazanın ardından çekiciden düşen iş makinesi, yol kenarındaki bir eve ve park halindeki otomobile çarptı. Ev ve araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çekici sürücüsü Fuat T. ile motosiklet sürücüsü İshak Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

"BİR KÜTLEME OLDU"

İş makinesinin çarptığı evin sahibi Hamdi Uludağ, olay sırasında bahçede olduklarını belirterek, "Bahçedeyken bir kütleme oldu. O anda koştuk geldik, olay olmuş" dedi.

Kazaya tanık olan Selim Gürer ise çekicinin bariyerlere vurarak ilerlediğini belirterek, "Karşı taraftan bu tarafa geçmiş" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.