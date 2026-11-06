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        Haberler Gündem Güncel Sahara Geçidi'nde kar ve tipi engeli: 14 TIR yolda kaldı

        Sahara Geçidi'nde kar ve tipi engeli: 14 TIR yolda kaldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle 14 TIR yolda kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        Sahara Geçidi'nde 14 TIR yolda kaldı
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        Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 650 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 TIR yolda kaldı.

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Sahara Geçidi'nde bazı ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Yolda kalan 14 TIR, yoğun çalışmalar sonucu bulundukları yerden çıkarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

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        #Ardahan Haberleri
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