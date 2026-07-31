Samsun'da ambulans, TIR ile çarpıştı: 6 yaralı

Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde seyir halinde olan ve hasta nakli yapan ambulans ile kavşağa giriş yapmak isteyen TIR çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre kazada, ambulansta bulunan hasta, hasta yakını, 3 sağlık personeli ve TIR sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle TIR'ın deposundan yola sızan yakıtla ilgili çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.