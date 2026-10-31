Samsun'un Atakum ilçesinde temelinde toprak kayması yaşanan bina tahliye edildi

Cem Dizdar'dan Beşiktaş hakkında çarpıcı yorum! Hücum rakamları 5 sezonun en yükseğinde

Cem Dizdar, Beşiktaş'ın bu sezonki istatistiklerini ve oyun anlayışını değerlendiriyor: Toplam şut sayısının 298'e, isabetli şut sayısının 57'ye çıkması, ligdeki topa sahip olma oranı, savunmada kalesine gelen isabetli şut yüzdesi ve fiziksel yıpranma riski konuşuluyor. Sonuç odaklı bakış, başkaları... Daha Fazla Göster Cem Dizdar, Beşiktaş'ın bu sezonki istatistiklerini ve oyun anlayışını değerlendiriyor: Toplam şut sayısının 298'e, isabetli şut sayısının 57'ye çıkması, ligdeki topa sahip olma oranı, savunmada kalesine gelen isabetli şut yüzdesi ve fiziksel yıpranma riski konuşuluyor. Sonuç odaklı bakış, başkaları üzerinden kimlik kurma, Vincenzo Italiano ve Önder Özen'e verilen çalışma alanı ile sosyal medyadaki eleştiriler ele alınıyor. Daha Az Göster