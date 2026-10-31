Samsun'un Atakum ilçesinde temelinde toprak kayması yaşanan bina tahliye edildi
Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak yağışın ardından temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Aynı binada yaklaşık 4 ay önce de toprak kayması yaşandığı ve çevresinde çatlaklar oluştuğu öğrenildi
Giriş: 31 Ekim 2026 - 21:20 Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak yağışın ardından 5 katlı bir apartmanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Bina, güvenlik gerekçesiyle tedbir amacıyla tahliye edildi.
Körfez Mahallesi 5072. Sokak'ta bulunan apartmanın temelinde sağanak sonrası toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binayı boşaltarak çevresinde güvenlik önlemi aldı ve insanların bölgeden geçmesini engelledi.
4 AY ÖNCE DE TOPRAK KAYMASI YAŞANMIŞ
Aynı binanın ön tarafında yaklaşık 4 ay önce yapılan inşaat kazısı sırasında da toprak kayması meydana geldiği öğrenildi.
O dönemde binanın çevresindeki kaldırımlarda çatlaklar oluştuğu, istinat duvarı ile bina arasında yaklaşık 5 santimetrelik açıklık meydana geldiği belirtildi.
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