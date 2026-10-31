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        Haberler Gündem Samsun'un Atakum ilçesinde temelinde toprak kayması yaşanan bina tahliye edildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde temelinde toprak kayması yaşanan bina tahliye edildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak yağışın ardından temelinde toprak kayması meydana gelen 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Aynı binada yaklaşık 4 ay önce de toprak kayması yaşandığı ve çevresinde çatlaklar oluştuğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        Toprak kayması binayı tehdit etti

        Samsun'un Atakum ilçesinde sağanak yağışın ardından 5 katlı bir apartmanın temelinde toprak kayması meydana geldi. Bina, güvenlik gerekçesiyle tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Körfez Mahallesi 5072. Sokak'ta bulunan apartmanın temelinde sağanak sonrası toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binayı boşaltarak çevresinde güvenlik önlemi aldı ve insanların bölgeden geçmesini engelledi.

        4 AY ÖNCE DE TOPRAK KAYMASI YAŞANMIŞ

        Aynı binanın ön tarafında yaklaşık 4 ay önce yapılan inşaat kazısı sırasında da toprak kayması meydana geldiği öğrenildi.

        O dönemde binanın çevresindeki kaldırımlarda çatlaklar oluştuğu, istinat duvarı ile bina arasında yaklaşık 5 santimetrelik açıklık meydana geldiği belirtildi.

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