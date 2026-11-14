Şanlıurfa'da 176 kilogram esrar ele geçirildi, 5 gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 176 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 14 Kasım 2026 - 10:46 Güncelleme:
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 176 kilogram esrar ile 17 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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