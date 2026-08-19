Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Birecik ilçesinde Salih Akgöz (49) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa -Birecik karayolunun Almaşar Mahallesi Aratdağı yakınlarında Mehmet Korkmaz (19) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık ekipleri, kazada yolcu olarak bulunan Yasin Korkmaz (18) ile Hüseyin Korkmaz'ın (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler Mehmet Korkmaz ve Salih Akgöz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Korkmaz (18) ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.