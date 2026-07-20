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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de hatalı park yapan sürücülere ve değnekçilere operasyon

        Sarıyer'de hatalı park yapan sürücülere ve değnekçilere operasyon

        İstanbul'un Sarıyer ilçesinde hatalı park yapan sürücülere ve değnekçilere yönelik yapılan denetimde 54 işlem yapılırken toplamda 84 bin 948 TL trafik idari para cezası uygulandı. Öte yandan vale belgesi olmayan 2 kişi de yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        Sarıyer'de değnekçilere operasyon
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da Sarıyer ilçesi Köybaşı Caddesi üzerinde vale, değnekçi şahıslara ve yasak araç parklanmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde hatalı park eden, duraklayan ve taşıt yoluna, trafiği güçleştirecek şekilde bir malzeme koyan şahıslar belirlendi. Denetimde 54 işlem yapılarak toplamda 84 bin 948 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, vale belgesi olmayan Y.Ş. (42) ve K.Ş. (33) de yakalandı.

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        Gözaltına alınan kişilerin hakkında "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem yapıldı.

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        Şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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