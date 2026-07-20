Sarıyer'de değnekçilere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da Sarıyer ilçesi Köybaşı Caddesi üzerinde vale, değnekçi şahıslara ve yasak araç parklanmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde hatalı park eden, duraklayan ve taşıt yoluna, trafiği güçleştirecek şekilde bir malzeme koyan şahıslar belirlendi. Denetimde 54 işlem yapılarak toplamda 84 bin 948 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, vale belgesi olmayan Y.Ş. (42) ve K.Ş. (33) de yakalandı.

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Gözaltına alınan kişilerin hakkında "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem yapıldı.

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Şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.