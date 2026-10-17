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        Haberler Gündem Güncel Şavşat'ta heyelan: Dev kayalar köy yolunu kapattı

        Şavşat'ta heyelan: Dev kayalar köy yolunu kapattı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Meydancık köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şavşat'ta kayalar köy yolunu kapattı
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde, Meydancık köy yolu üzerinde meydana gelen heyelan ulaşımı durdurdu. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yola düşerek güzergâhı araç geçişine kapattı.

        Yol üzerinde biriken kaya parçaları nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamazken, heyelanın meydana geldiği sırada güzergâhtan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

        Heyelanın ardından bölgeye gelen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak amacıyla çalışma başlattı. Yola düşen dev kaya kütlelerinin kaldırılması ve güzergâhın temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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        #Artvin Haberleri
        #şavşat
        #Heyelan
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