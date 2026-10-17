Şavşat'ta kayalar köy yolunu kapattı

Şavşat'ta heyelan: Dev kayalar köy yolunu kapattı
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Meydancık köy yolu ulaşıma kapandı
Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesinde, Meydancık köy yolu üzerinde meydana gelen heyelan ulaşımı durdurdu. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yola düşerek güzergâhı araç geçişine kapattı.
Yol üzerinde biriken kaya parçaları nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamazken, heyelanın meydana geldiği sırada güzergâhtan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Heyelanın ardından bölgeye gelen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak amacıyla çalışma başlattı. Yola düşen dev kaya kütlelerinin kaldırılması ve güzergâhın temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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