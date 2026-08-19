Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!

        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!

        Diyarbakır'da bir kafenin bahçesinde oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir AVM’deki kafenin bahçesinde oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Saldırı anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 15 Ağustos’ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki bir AVM’nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi.

        M.G., yanında bulunan 2 kişiyle birlikte bahçede oturduğu sırada, bir süre ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Kayapınar
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar