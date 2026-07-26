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        Haberler Gündem Şile'de yasağa rağmen denize giren kişi kayboldu

        Şile'de yasağa rağmen denize giren kişi kayboldu

        Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, suda kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Şile'de 1 kişi kayıp

        Şile Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen Uzunkum Sahili'nde emniyet bariyerlerini aşarak denize giren bir kişi, dalgalar arasında zor anlar yaşadı.

        Durumu fark eden Uzunkum Cankurtaran ekipleri, karadaki ekipler ve jet destekli cankurtaranlarla kısa sürede müdahale ederek vatandaşı güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Öte yandan Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, 1 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor

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