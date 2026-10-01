Sinop'ta tekne alabora oldu: 1 polis öldü, 1 polis kayıp

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında iki kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu yönünde ihbar geldiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekiplerin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamamıştır" ifadelerine yer verildi.

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AA'nın haberine göre, açıklamada, kayıp polis memuru N.Ş'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedildi.