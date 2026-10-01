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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta traktör yıkarken akıma kapıldı; kurtarılamadı

        Sinop'ta traktör yıkarken akıma kapıldı; kurtarılamadı

        Sinop Boyabat'ta babasına ait traktörü yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 00:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Traktör yıkarken akıma kapıldı

        Boyabat ilçesine bağlı Edil köyü Avluca Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki M.A, babasına ait traktörü basınçlı su makinesiyle yıkadığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

        AA'nın haberine göre, ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        M.A'nın cenazesi, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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        #Sinop
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