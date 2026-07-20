Sivas'ta Kızılırmak Projesi'ne başlandı

Sivas'ın çehresini değiştirecek ve kente yeni bir soluk getirecek "Kızılırmak Projesi"nde beklenen adım atıldı. Sivas Belediyesi tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, yüklenici firma şantiyelerini kurarak sahada aktif çalışmalara başladı.

239 milyon TL ihale bedeline sahip olan projenin ilk etabında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Şehrimizin 40 yıllık hayali, adeta kızıl elması olan Kızılırmak Projemizin 1. etabına başladık. Şu an itibarıyla şantiyeler kuruldu ve arkadaşlarımız çalışmalara başladılar. İhaleyi alan firma hızla işe girişti. İnşallah 1. etabı bu sene yıl sonu itibarıyla bitireceğiz" dedi.

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Projenin sosyal donatılar ve kültürel miras açısından zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirten Başkan Uzun, "Şu an bulunduğumuz alan Meşhurlar Parkı'nın olduğu bölge. Hemen az ileride sokak lezzetleri alanımız yer alacak, yeni yeme-içme mekânları inşa edeceğiz. Bunların dışında spor alanları, yürüyüş ve koşu parkurları ile çok güzel bir yeşil alan oluşturacağız. En önemlisi de 1. etapla birlikte şehrimizin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Eğri Köprü’yü tamamen ortaya çıkaracak ve burayı Sivas'ın yeni bir turizm noktası haline getireceğiz. Şehrimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kızılırmak'ın yıl sonunda bambaşka bir görünüme kavuşacağını ifade eden Belediye Başkanı Uzun, 2. Etap için ihale hazırlıklarının sürdüğünü ve yakın zamanda ihale yaparak çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.