Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas Koyulhisar'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 30 Ekim 2026 - 00:27 Güncelleme:
Sivas'ta N.T. idaresindeki otomobil, Koyulhisar ilçesi Kılıçpınar köyü yol ayrımında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki R.D. (56) yaralandı. AA'nın haberine göre, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü N.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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