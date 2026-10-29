Siyasilerden Cumhuriyet mesajları

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kutlama mesajları yayımladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ: CUMHURİYET BİRİKİMİYLE TÜRKİYE YÜZYILI

Göktaş, bir asrı aşan Cumhuriyet birikimini enerjiden sanayiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya kadar her alana taşıdıklarını belirtti. Milletin sarsılmaz iradesiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutladı.

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN MİLLÎ EGEMENLİK VE ORTAK MİRAS MESAJI

Ersoy, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, millî egemenliğin, birlik ve beraberliğin en güçlü teminatlarından biri olduğunu ifade etti. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının ardından Cumhuriyet’in ilanıyla taçlanan bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti. Kültürel mirası korumanın, kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmanın ve Cumhuriyet’in kazanımlarını gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarını ve şehitleri minnetle anarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZEL: CUMHURİYET MİLLETİNDİR

Özel, Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyet’in millete ait olduğunu vurgulayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm kahramanlara sonsuz saygı ve minnetini dile getirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU'DAN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Dervişoğlu, Cumhuriyet’in temellerinin bağımsızlık mücadelesiyle atıldığını belirterek onun adaletin, eşitliğin, insan onurunun ve hukukun üstünlüğünün güvencesi olduğunu ifade etti. Millî egemenliğin demokrasiyle birlikte hak ve özgürlükleri koruduğunu vurguladı. Cumhuriyet ile Türk milliyetçiliğinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek Cumhuriyet’i yaşatmanın ve yükseltmenin her vatandaşın sorumluluğu olduğunu söyledi. Cumhuriyet’i teslim olmamak, kendi kaderini belirlemek ve sorumluluk üstlenmek olarak tanımladı; Atatürk ve tüm kahramanları minnetle andı.

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ'TAN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK İRADESİ MESAJI

Yavaş, Cumhuriyet’i Türk milletinin esarete boyun eğmeyen iradesinin ve bağımsızlığından vazgeçmeyen karakterinin simgesi olarak nitelendirdi. Cumhuriyet’in geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de sonsuza dek yaşatılması gerektiğini vurgulayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZDAĞ'DAN CUMHURİYET İÇİN KARARLI MÜCADELE MESAJI

Özdağ, Atatürk’ün geleceğe umutla bakmayı öğütleyen sözlerinden güç aldıklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti’nin mutlu, başarılı ve muzaffer olması için kararlılıkla mücadele ettiklerini ifade etti. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü kutladı.

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CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'DAN ADALET, EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MESAJI

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda ahlak, adalet ve eşitlik ideali olduğunu belirtti. Cumhuriyet’i kimsesizlerin kimsesi, millet iradesinin ve herkes için özgürlüğün ve adaletin güvencesi olarak tanımladı. Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ü ve tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI UYSAL'DAN CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE ÇAĞDAŞLAŞMA MESAJI

Uysal, Cumhuriyet’i Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin eseri ve çağdaşlaşma yolunda üstlenilen büyük bir sorumluluk olarak değerlendirdi. Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil; bilim, üretim, eşitlik, özgürlük, hukuk ve millî egemenlik temelinde toplumu dönüştürme idealini temsil ettiğini vurguladı. Cumhuriyet’i savunmanın adaleti, hürriyeti, eşit vatandaşlığı ve milletin refahını savunmak anlamına geldiğini belirtti. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, liyakatin ve hesap verebilir yönetimin Cumhuriyet’i güçlendirdiğini ifade etti. Gençlerin umutla geleceğe bakabildiği, emeğin karşılığını aldığı ve tüm vatandaşların eşit muamele gördüğü bir Türkiye hedefini öne çıkardı. Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarını ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden isimleri anarak Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çağdaş medeniyet idealinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.