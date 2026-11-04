İçişleri Bakanlığı, 11 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 230 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların hesaplarında toplam 19,9 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "11 il merkezli ‘nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verildi.