Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında vatandaşlar, Şirinevler Meydanı'ndan, Bahçelievler Hükümet Konağı önüne kadar 100 metrelik Türk bayrağı ve sancaklar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan binlerce vatandaş, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andı.

Programa; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Doç. Dr. Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Yürüyüş boyunca vatandaşlar, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması, aziz şehitlerin fedakârlıklarının unutturulmaması ve milli birlik ile beraberlik bilincinin güçlendirilmesi yönünde birlik mesajı verdi.

ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Bayrak yürüyüşünün ardından Bahçelievler Hükümet Konağı önünde anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, aziz şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, dualar edildi.

Program kapsamında protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Konuşmalarda 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği destansı direniş, birlik ve beraberlik ruhu ile demokrasiye sahip çıkma iradesi vurgulandı. Programda ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananları ve milletimizin kahramanca mücadelesini anlatan video gösterimleri yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda vatandaşlar zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Doç. Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gece olmadığını, milletin imanıyla yazdığı bir destan olduğunu vurguladı. Darbe girişiminde 253 vatandaşın şehit, 2 bin 190 vatandaşın gazi olduğunu hatırlatan Bahadır, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

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Bahçelievler'in de o destansı mücadelenin en yakın tanıklarından biri olduğunu belirten Başkan Bahadır, ilçenin 2 şehit ve 7 gazi verdiğini ifade ederek şehitler Mahir Ayabak ve Mehmet Karaaslan'ı rahmetle andı. Bahadır, "Onlar bize sadece bir vatan değil; uğruna can verilecek bir emanet bıraktılar. Bizler de o emanete aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirinevler Meydanı'ndan başlayan 100 metrelik bayrak yürüyüşünün, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak, şehitlerin fedakârlıklarını unutturmamak ve milli birlik şuurunu diri tutmak adına büyük anlam taşıdığını ifade eden Bahadır, "Bugün attığımız her adım, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' ilkesi etrafında kenetlenen güçlü iradenin gelecek nesillere aktarılması içindir." diye konuştu.

Konuşmasında Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz ve şehitlerle ilgili kullanılan bazı ifadelere de değinen Başkan Bahadır, şehitlerin aziz hatırasını inciten hiçbir söylemin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Şehitlerimizin aziz hatırasını kirletmeye çalışan her zihniyet, karşısında her zaman hukuku ve milletimizin milli iradesini bulacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANLIĞI ÖNÜNE SİYAH ÇELENK BIRAKILDI

Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası önünde de vatandaşlar tarafından siyah çelenk bırakıldı.

Vatandaşlar, Bahçelievler Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında CHP'li iki meclis üyesinin 15 Temmuz hain darbe girişimi ve şehitlere ilişkin kullandıkları ifadeleri protesto etti. Protestoya katılan vatandaşlar, söz konusu açıklamaların milli birlik ve beraberlik ruhunu zedelediğini ve şehitlerin aziz hatırasını incittiğini belirterek tepkilerini siyah çelenk bırakarak gösterdi.

Öte yandan, söz konusu ifadelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan ile CHP'li Meclis Başkanvekili Nazife Aktaş hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir kolluk birimine imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde düzenlenen program, şehitler için yapılan dualar ve birlik-beraberlik mesajlarının ardından sona erdi.