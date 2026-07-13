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        Haberler Gündem Güvenlik 18 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 tutuklama

        18 ilde uyuşturucu operasyonu: 59 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 355 kilo uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 59'u tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Uyuşturucu operasyonunda 59 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 80 şüpheliden 59'unun tutuklandığını bildirdi.

        AA'daki habere göre; Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mardin, Uşak, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlara, 485 narkotik ve asayiş ekibi ile 2 bin 910 personel katıldı.

        Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

        Operasyonlarda, 355 kilogram uyuşturucu madde ile 52 bin 616 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi de imha edildi.

        Gözaltına alınan 80 şüpheliden 59'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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