Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da geçmiş yıllarda işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını belirterek, bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi. Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 20 yıllık faili meçhul Rıza Güzel cinayetinde Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunurken, 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 yıldır faili meçhul olan Arif Yılmaz cinayetiyle ilgili ise 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından "20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık: 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

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"Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin çalışmalarıyla iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyayı aydınlığa kavuşturduk:

Kırşehir / Akpınar | Rıza Güzel – 20 yıllık faili meçhul: 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel’in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. Üç ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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"GELİŞEN TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN YARARLANILARAK DELİLLER YENİDEN ANALİZ EDİLDİ"

Samsun / Çarşamba | Arif Yılmaz – 13 yıllık faili meçhul: 1 Haziran 2013 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz’ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dâhil 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

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Bu dosyaların aydınlatılmasında büyük bir özveriyle görev yapan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."