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        Haberler Gündem Güncel 6 öğrenci taburcu olacak, 3 öğrenci yoğun bakımda

        6 öğrenci taburcu olacak, 3 öğrenci yoğun bakımda

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin bugün taburcu olması bekleniyor. Tedavileri devam eden 3 öğrenci ise bilinci açık şekilde yoğun bakımda tedavi görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Yaralı öğrenciler için açıklama

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda yaralı öğrencilerin tedavileri devam ediyor. 3 öğrenci yoğun bakımda tedavi görürken, 6 öğrencinin bugün taburcu olması bekleniyor.

        Manisa'da olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

        15 yaşındaki şüpheli H.O., okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Manisa Valiliği yaralı öğrencilere ilişkin bugün açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        "22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır.

        Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir.

        Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir.

        Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

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        #Manisa silahlı saldırı son dakika
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