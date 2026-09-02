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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsızlık şüphelisi kadın yakalanınca sara nöbeti numarası yaptı

        Hırsızlık şüphelisi kadın yakalanınca sara nöbeti numarası yaptı

        Adana'da hırsızlık şüphesiyle yakalanan iki kadının yaşanan kovalamacanın ardından başvurdukları yöntem dikkat çekti. Şüphelilerden birinin yere yatarak sara nöbeti geçiriyormuş gibi davranması kurtulmasını sağlamazken, üzerlerinden çıkan aparatlar ve geçmişteki suç kayıtları olayın boyutunu ortaya koydu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Sara numarası paçayı kurtarmadı!

        Adana'da 3 ay önce girdikleri evden 1.5 milyon değerinde altın, 6 milyon çek çaldıkları öne sürülen iki kadın aynı eve ikinci kez gelince bu kez ev sahipleri tarafından kovalamaca sonrası yakalandı. Hırsız kadınlardan biri sara nöbeti numarası yaparak kurtulmaya çalıştı. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        AYNI EVE YENİDEN GELDİLER

        İHA'dan edinilen bilgiye göre olay; 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26) isimli 2 kadın, Güneş Buket Kılavuz ve Fatma Kılavuz'un evinin kapısını zorlamaya başladı.

        Durumu fark eden ev sahiplerinin gelmesi üzerine kadınlar kaçtı. Ev sahipleri ve mahalle sakinleri tarafından takip edilen 2 şüpheli, bir süre sonra yakalandı.

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        YAKALANINCA SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR GİBİ YAPTI

        Bu sırada şüphelilerden Yeter U., kendisini yere atarak çırpınmaya başladı. Diğer şüpheli ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istedi. Ancak ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine bir süre sonra sara nöbeti yapan kadın normale döndü.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullanılan "maymuncuk" olarak tabir edilen 3 ayrı aparat ele geçirildi. Yeter U.'nun 80, diğer şüphelinin ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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        "KURTULMAK İÇİN NUMARA YAPTI"

        Yaşananları anlatan Maşallah Kılavuz, şüphelilerin yakalandıktan sonra birinin yere yattığını belirterek, "Bir tanesi kendini yere attı. Diğeri de 'Ambulans çağırın, sara hastalığı var' diye bağırmaya başladı.

        Bize göre yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptı. Bir süre sonra kendine geldi" dedi. Kılavuz, aynı kişilerin yaklaşık 3 ay önce de evlerine girdiklerini ve 1,5 milyon lira değerinde altın ile milyonlarca lira değerinde 6 çek çaldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarını söyledi.

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        Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        #hırsızlık
        #adana
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