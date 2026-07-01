Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Tam bir uygulama birliği sağlayacağız"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Tam bir uygulama birliği sağlayacağız"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Göktaş, "Uygulama birliği sağlanacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Uygulama birliği sağlayacağız"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliği hakkında soruları yanıtladı. Göktaş, “Uygulama birliği sağlanacak" dedi.

        "KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDE STANDATLAR AYNI OLACAK"

        Göktaş, “0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz.

        Kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz.

        Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız." dedi.

        SÜREÇLER NETLEŞTİ

        Bakan Göktaş, kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini belirtti. Göktaş, fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktardı.

        Bakan Göktaş, ayrıca, kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 29 Haziran 2026 (CHP'deki Kurultay Krizi Nasıl Aşılır?)

        Yeni haftada hava nasıl olacak? Gelecek 3 gün normalden sıcak olacak. TÜİK spor verilerini açıkladı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması... CHP'deki kurultay krizi nasıl aşılır? CHP'den ihraçlar devam edecek mi Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye son derece önemli
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        "Ölmekten korkuyorum"
        "Ölmekten korkuyorum"
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı
        Depozito Yönetim Sistemi devreye alındı
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Kazayı görüp hemen koştu... Yardım etmek için öldü!
        Muayene katılım payına zam geldi
        Muayene katılım payına zam geldi