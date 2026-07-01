Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliği hakkında soruları yanıtladı. Göktaş, “Uygulama birliği sağlanacak" dedi.

"KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDE STANDATLAR AYNI OLACAK"

Göktaş, “0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz.

Kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz.

Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız." dedi.

SÜREÇLER NETLEŞTİ

Bakan Göktaş, kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini belirtti. Göktaş, fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktardı.

Bakan Göktaş, ayrıca, kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.