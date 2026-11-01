AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Geçen 24 yılda AK Parti Türkiye'yi az gelişmiş bir ülke olmaktan kurtararak küresel bir güç haline getirmiştir." dedi.

AA'daki habere göre; Yayman, partisinin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok partili hayata geçişin üzerinden 76 yıl geçtiğini belirterek, bu dönemdeki iktidar sürelerine bakıldığında AK Parti'nin farkının görüldüğünü söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana, girilen 18 seçimde tek başına kesintisiz bir biçimde iktidarda olduğunu vurgulayan Yayman, "Bu Türk demokrasi tarihinde, Avrupa demokrasilerinde bir rekordur. Dünyada da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek büyüklükte büyük bir zaferdir, başarıdır. Bu sadece AK Parti'nin değil, aynı zamanda milletimizin zaferidir. Bu, büyük Türkiye hayalinin ete kemiğe bürünmesi halidir." diye konuştu.

REKLAM

Yayman, AK Parti'nin Türkiye'de siyasetin, devletin ve yönetimin paradigmasını değiştirdiğini belirtti.

"Geçen 24 yılda AK Parti Türkiye'yi az gelişmiş bir ülke olmaktan kurtararak küresel bir güç haline getirmiştir" diyen Yayman, "Bu çok önemlidir. Türkiye'de şehir hastaneleri, yollar, otobanlar, havalimanları yapılmıştır, üniversiteler kurulmuştur. Ama Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin en önemli başarısı Türk milletine 'ben de başarabilirim, yapabilirim' duygusunu vermiştir." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI BİR KEZ DAHA BAŞKAN YAPACAĞIZ"

AK Parti iktidarında Türkiye'nin büyük bir değişim yaşadığını, çağ atladığını dile getiren Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" sözünün zamanla somutlaşan bir hedef haline geldiğini kaydetti.

REKLAM

Yayman, AK Parti'nin, yaptığı icraatları daha ileri götürmek, hizmetleri daha ileri taşımak ve Türkiye'deki devlet-vatandaş ilişkisini daha ileri bir noktaya taşımak için kendisiyle yarıştığını aktararak, "İnanıyorum ki inşallah önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Başkan yapacağız. Çünkü, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"REFORM GÜNDEMİNİ SICAK TUTMAMIZ LAZIM"

Partinin önümüzdeki dönem için geleceğe ve yeni çağın ihtiyaçlarına odaklandığını belirten Yayman, AK Parti'nin değişerek gelişmeyi, gelişerek ilerlemeyi siyasal bir prensip olarak kabul ettiğini vurguladı.

REKLAM

Bu kapsamda siyasetin yazılımının, devletin algoritmasının güncellenmesi gerektiğini dile getiren Yayman, şöyle devam etti:

"Türkiye 86 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük nüfusuna, 780 bin kilometre yüzölçümüyle de en büyük bir yüzölçümüne sahip ülkelerden bir tanesidir. Dolayısıyla, toplumsal dinamizmi çok yüksektir. Reform ihtiyacı önemli bir gündemdir. Türkiye'de mutlaka reform gündemini sıcak tutmamız lazım. Çünkü Türkiye gelişen, büyüyen dinamik bir toplum. Ve ihtiyaçlar sürekli değişiyor. AK Parti 24 yılda çok büyük başarılara imza attı. İkinci 24 yıl için yeni hedefler koyuyoruz. Bu hedeflerin başında Türkiye Yüzyılı, büyük Türkiye hedefi var. Bu noktada bizim AK Parti'nin yazılımını güncellememiz, siyasetin, Siyasi Partiler Kanunu'ndan Seçim Kanunu'na siyasi hukukumuzu yeniden düzenlememiz lazım."

REKLAM

Yayman, Türkiye'de bulunan 200 partinin çoğunun tabela partisi olduğunu ve mutlaka bir disipline konulması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GETİRECEK YENİ BİR ANAYASA BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR"

Toplumun, yönetimin ve siyasetin değiştiği gibi bütün bu süreçlerin ana fikrini oluşturan anayasanın da güncellenmesi gerektiğine değinen Yayman, bazı konuşmacıların 1980 darbesini Türkiye'ye zaman kaybettiren kötü bir olay olarak nitelendirmelerine karşın, darbenin ürünü olan anayasaya ilişkin değerlendirmede bulunmamalarının büyük bir "paradoks" oluşturduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Retorik düzeyinde siz sürekli darbeyi kötülerken, darbenin programlarını eleştirirken, darbenin en büyük programı olan anayasa ile ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. Bunu CHP ve Yeni Parti için söylüyorum. Burada bir toksik muhalefet anlayışı var. CHP ve Yeni Parti maalesef proje üretmiyorlar, herhangi bir hizmet sunmuyorlar. Milletimizin hayallerini gerçekleştirecek bir vaatleri bulunmuyor. Sürekli istemezükçü bir tavırları var. Tek projeleri var Tayyip Erdoğan karşıtlığı, 'Tayyip Erdoğan' gitsin. Siz ne söylerseniz söyleyin, 18 seçimde yaşadığımız gibi onlar istediği için Tayyip Erdoğan gitmez. Onlar istediği için Tayyip Erdoğan gelmez. Millet istediği için Cumhurbaşkanımız gelir, millet istediği zaman Cumhurbaşkanımız hakkında kararını verir."

REKLAM

Yayman, AK Parti'nin gelecek dönem için en büyük vaadinin yeni bir anayasa yapmak olduğunu anımsatarak, "Sivil, demokrat, çoğulcu, Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak ve Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek yeni bir anayasa bizim için olmazsa olmazdır. Çünkü yapılan reformların, sağlanan ilerlemenin kurumsallaşması ve Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla gidebilmesi için siyasal yazılımını ve anayasa yazılımını güncellememiz lazım." dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN, İTİBAR EDİLEN BİR MERKEZ ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR"

Hüseyin Yayman, AK Parti'nin başarısının Türkiye sınırlarını aştığını, muhafazakar bir partinin demokrasinin işlediği bir sistemde 24 yıldır iktidarını sürdürmesinin, seçimle iş başına gelmesi ve çok sayıda reform gerçekleştirmesinin özellikle İslam dünyası açısından önem taşıdığını vurguladı.

REKLAM

"Avrupa demokrasileri, dünya örnekleri ve İslam dünyası bakımından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu başarısı çok gıptayla takip edilen, model alınan bir başarı örneğidir" diyen Yayman, şunları paylaştı:

"Siyaset yapma biçimi, teşkilatlanması, dış politika konusundaki yaklaşımı ve kalkınma meselesindeki özgüvenli adımları Türkiye'yi çok önemli bir noktaya getirmiştir. Şimdi bizim artık bunu daha ileri taşıma gibi bir sorumluluğumuz vardır. Türkiye az gelişmiş ülke etiketini üstünden yırtıp atmış ve küresel bir güç haline gelme yolunda çok önemli kazanımlar elde etmiştir. Bölgesel bir güç haline gelmiştir. Bu çok önemlidir ama bu başarının devam etmesi başarının kendisi kadar değerlidir."

REKLAM

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin küresel güç olması yolunda önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Türkiye hasta adam rolünden şimdi dünyada sözü dinlenen, itibar edilen bir merkez ülke haline gelmiştir. Bunu da sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Yayman, AK Parti'nin insanı, aileyi ve bireyi merkeze alan çalışmalara da büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Aile bizim kırmızı çizgimiz. Ailenin korunması, çocuklarımızın daha iyi eğitim alması, yapay zeka çağında aileyi, çocuğu, bireyi korumak, hem madde bağımlılığından hem dijital bağımlılıktan çocuklarımızı, ailelerimizi daha korunaklı bir alana taşımak AK Parti'nin bu dönemdeki en önemli çalışmalarından birisi olacak." ifadesini kullandı.