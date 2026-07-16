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        Haberler Gündem Politika AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te çerçeve yasayı görüştü

        AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te çerçeve yasayı görüştü

        Terörsüz Türkiye sürecinde görüşme trafiği yeniden hız kazandı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Görüşmenin gündemi çıkarılması planlanan çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama oldu. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        Meclis'te çerçeve yasası görüşüldü

        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal adımlara çevrildi. Çerçeve yasa temasları hız kazandı. Bu kapsamda AK Parti ve dem parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyetinde ise Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Van Milletvekili Pervin Buldan yer aldı.

        YASADA SİLAHLARIN BIRAKILMASI ŞARTI

        Görüşmenin ana gündem maddesi çerçeve yasaydı. 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada, suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yer alacağı belirtiliyor. Söz konusu terör örgütü mensuplarına 5 yıllık denetim şartı getirilmesi öngörülüyor. Amaç ise Meclis çalışmalarına ara vermeden düzenlemenin yasallaşması. Ancak bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılması şartı getirileceği ifade ediliyor.

        DEM HEYETİNİN İMRALI'YA GİTMESİ PLANLANIYOR

        İki parti arasındaki kritik temastan sonra dem parti kendi yetkili kurullarında son durumu değerlendirecek. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

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