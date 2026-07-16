Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal adımlara çevrildi. Çerçeve yasa temasları hız kazandı. Bu kapsamda AK Parti ve dem parti arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyetinde ise Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Van Milletvekili Pervin Buldan yer aldı.

YASADA SİLAHLARIN BIRAKILMASI ŞARTI

Görüşmenin ana gündem maddesi çerçeve yasaydı. 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada, suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yer alacağı belirtiliyor. Söz konusu terör örgütü mensuplarına 5 yıllık denetim şartı getirilmesi öngörülüyor. Amaç ise Meclis çalışmalarına ara vermeden düzenlemenin yasallaşması. Ancak bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılması şartı getirileceği ifade ediliyor.

DEM HEYETİNİN İMRALI'YA GİTMESİ PLANLANIYOR

İki parti arasındaki kritik temastan sonra dem parti kendi yetkili kurullarında son durumu değerlendirecek. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin kısa süre içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.