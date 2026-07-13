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        Haberler Gündem Politika Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ifadesi ortaya çıktı

        Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ifadesi ortaya çıktı

        Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in soruşturma kapsamında verdiği ifadesi ortaya çıktı. Güner'in ifadesinde, "Mal varlığım belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştir. Kripto hesabım yoktur" açıklamaları yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 16:54 Güncelleme:
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        Güner'in ifadesi ortaya çıktı

        Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki ifadesinde, "Mal varlığım belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştir. Kripto hesabım yoktur" dedi.

        30 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        DHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.

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        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığı sorulan Güner, “Belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır. İkamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır.

        Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin 3/4 hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa, 06 plakalı araç adıma kayıtlı olup, annem tarafından kullanılmaktadır. Bu gayrimenkullerin ve taşınır malların tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır.

        Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştirler. İş Bankası, VakıfBank, Finansbank ve Akbank’ta kredi kartlarım ve hesaplarım aktiftir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi huzur hakkı için Garanti Bankası’ndan hesap açıldı. Kripto hesabım yoktur" ifadelerini kullandı.

        'İHALELERİN HAZIRLANIŞI VE YAPILMASINDAN BİLGİM VE İLGİM YOKTUR'

        İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güner, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır.

        Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim" dedi.

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