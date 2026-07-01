Artvin'de derede akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu
Artvin'de kamyonun dereye devrilmesi sonucu oğluyla birlikte akıntıya kapılarak kaybolan 68 yaşındaki Selahaddin Kaya'nın cansız bedenine, kazadan 16 gün sonra Deriner Baraj Gölü'nde ulaşıldı. Aynı kazada yaşamını yitiren oğlu Mecit Kaya'nın cenazesi ise 28 Haziran'da bulunmuştu
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:11 Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada oğluyla akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu.Mecit Kaya
ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ
AA'daki habere göre; Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan baba Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmalarına devam edildi.Selahaddin Kaya
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16 GÜN SONRA BULUNDU
Kaya'nın cansız bedeni, kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde bulundu.
Ekiplerce gölden çıkarılan cansız beden, incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Aynı olayda kaybolan Selahattin Kaya'nın oğlu Mecit Kaya'nın cenazesine ise 28 Haziran'da aynı bölgede ulaşılmıştı.
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