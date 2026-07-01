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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de derede akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu

        Artvin'de derede akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu

        Artvin'de kamyonun dereye devrilmesi sonucu oğluyla birlikte akıntıya kapılarak kaybolan 68 yaşındaki Selahaddin Kaya'nın cansız bedenine, kazadan 16 gün sonra Deriner Baraj Gölü'nde ulaşıldı. Aynı kazada yaşamını yitiren oğlu Mecit Kaya'nın cenazesi ise 28 Haziran'da bulunmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Kayıp babanın cansız bedeni bulundu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada oğluyla akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu.

        Mecit Kaya
        Mecit Kaya

        ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ

        AA'daki habere göre; Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan baba Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmalarına devam edildi.

        Selahaddin Kaya
        Selahaddin Kaya
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        16 GÜN SONRA BULUNDU

        Kaya'nın cansız bedeni, kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde bulundu.

        Ekiplerce gölden çıkarılan cansız beden, incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Aynı olayda kaybolan Selahattin Kaya'nın oğlu Mecit Kaya'nın cenazesine ise 28 Haziran'da aynı bölgede ulaşılmıştı.

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