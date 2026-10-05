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        Haberler Gündem Güncel Ataşehir Belediyesi soruşturması: 13 adliyeye sevk

        Ataşehir Belediyesi soruşturması: 13 adliyeye sevk

        Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        Ataşehir Belediyesi soruşturması: 13 adliyeye sevk

        Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilmiş, soruşturmada bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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