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        Haberler Gündem Güvenlik AVCI destekli operasyon: 151 gözaltı

        AVCI destekli operasyon: 151 gözaltı

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        AVCI destekli operasyon: 151 gözaltı

        Yasa dışı bahis suçuna yönelik yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak yapılan teknik incelemenin ardından İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital ortamda işlenen yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüphelinin belirlendiği aktarıldı.

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        Açıklamada, bunun üzerine İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

        Vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla ülke genelinde siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, operasyonda emeği geçen polisler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.

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        #avcı
        #yasa dışı bahis
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