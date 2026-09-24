Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Bakan Gürlek: “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kuruluyor

        Bakan Gürlek: “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kuruluyor

        Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulacağını açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 14:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Adliyelerde yeni bürolar kurulacak'

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kurulacağını açıkladı. Gürlek, yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca izleneceğini, şüphelilerin tespiti ve gerekli adli işlemlerin daha hızlı yürütüleceğini belirtti.

        ADLİYELERDE YENİ BÜROLAR KURULACAK

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber ortamda suçla mücadelenin daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirilmesi amacıyla adliyelerde yeni bürolar kurulacağını duyurdu.

        Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla, adliyelerde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kurulacağını bildirdi.

        Yeni yapılanmayla çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren, vatandaşların özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitenin güçlendirileceğini belirten Gürlek, dijital mecralardaki suç içerikleri ile suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izleneceğini kaydetti.

        SUÇ İÇERİKLERİ YAKINDAN İZLENECEK

        Gürlek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçlerinin daha hızlı yürütüleceğini ifade etti.

        Kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun da güçlendirileceğini belirten Gürlek, "Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akın Gürlek
        #adliye
        #adalet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!
        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü
        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü
        Galatasaray'dan Singo açıklaması!
        Galatasaray'dan Singo açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi
        Silahlı kavganın ortasında kaldı... 9 yaşında can verdi
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Neşesi yerinde
        Neşesi yerinde
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"
        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı