Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kurulacağını açıkladı. Gürlek, yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca izleneceğini, şüphelilerin tespiti ve gerekli adli işlemlerin daha hızlı yürütüleceğini belirtti.

ADLİYELERDE YENİ BÜROLAR KURULACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siber ortamda suçla mücadelenin daha hızlı, etkin ve koordineli hale getirilmesi amacıyla adliyelerde yeni bürolar kurulacağını duyurdu.

Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla, adliyelerde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” kurulacağını bildirdi.

Yeni yapılanmayla çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren, vatandaşların özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitenin güçlendirileceğini belirten Gürlek, dijital mecralardaki suç içerikleri ile suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izleneceğini kaydetti.

SUÇ İÇERİKLERİ YAKINDAN İZLENECEK

Gürlek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçlerinin daha hızlı yürütüleceğini ifade etti.

Kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun da güçlendirileceğini belirten Gürlek, "Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.