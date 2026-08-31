Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kaçakçılık yaptığı belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. 26 Ağustos 2026 tarihinde yürütülen çalışma kapsamında adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelinin iş yeri, evi ve eklentilerinde arama yapıldı.

MİLYONLUK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda 5 bin 845 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin 840 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve bin 400 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu değerlendirildi.

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1ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.