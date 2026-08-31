Bolu’da kaçakçılık operasyonu: Milyonluk ürün ele geçirildi
Bolu'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda ekiplerin ulaştığı ürünlerin değeri dikkat çekti. Bir şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri milyon lirayı aşan kaçak ürünler bulunurken, ele geçirilenler arasında binlerce sigara ve makaronun yanı sıra elektronik sigara kitleri de yer aldı
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kaçakçılık yaptığı belirlenen bir şüpheliyi takibe aldı. 26 Ağustos 2026 tarihinde yürütülen çalışma kapsamında adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelinin iş yeri, evi ve eklentilerinde arama yapıldı.
MİLYONLUK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekiplerinin adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda 5 bin 845 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin 840 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve bin 400 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu değerlendirildi.
1ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Operasyonda ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.