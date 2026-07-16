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        Haberler Gündem Politika CHP'de 8 il başkanı görevden alındı

        CHP'de 8 il başkanı görevden alındı

        CHP Parti Sözcüsü Sarı, MYK sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında 8 ilde il başkanları, yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        CHP'de 8 il başkanı görevden alındı

        CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Sarı'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

        "8 ilimizde il başkanlarımız, yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındı. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize'de bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık. Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi."

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