CHP'de 8 il başkanı görevden alındı
CHP Parti Sözcüsü Sarı, MYK sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında 8 ilde il başkanları, yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındığını açıkladı
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 17:28 Güncelleme:
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sarı'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"8 ilimizde il başkanlarımız, yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındı. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize'de bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık. Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi."
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