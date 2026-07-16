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        Haberler Gündem Politika CHP MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

        CHP MYK Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Bazı il başkanlarının disipline sevki, görevden alma ve yeni atama kararlarının da gündemde olması bekleniyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 15:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP MYK toplandı

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

        ANKA'daki habere göre; Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda, ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak.

        Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmayla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.

        Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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