Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:18 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.
AA'daki habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
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