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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

        AA'daki habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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