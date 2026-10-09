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        Haberler Gündem Politika DEM heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

        DEM heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

        DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        DEM heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

        AA'da yer alan habere göre Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

        Öte yandan DEM Parti'den ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı.

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