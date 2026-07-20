DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na gittiği açıklandı
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 12:06 Güncelleme:
DEM Parti Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gittiği açıklandı. Heyetin, görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
Heyet, son olarak 24 Mayıs'ta İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Yapılacak görüşme, taraflar arasında yaklaşık iki ay aradan sonra gerçekleştirilecek ilk temas olacak.
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