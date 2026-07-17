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        Haberler Gündem Politika DEM heyeti 23 Temmuz'da İmralı'ya gidecek

        DEM heyeti 23 Temmuz'da İmralı'ya gidecek

        DEM Parti heyeti, 23 Temmuz'da İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşecek. Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        DEM heyeti 23 Temmuz'da İmralı'ya gidecek

        DEM Parti İmralı Heyeti'nin, 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

        Edinilen bilgiye göre, DEM Parti İmralı Heyeti, 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşecek. Heyetin, görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

        Heyet, son olarak 24 Mayıs'ta İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. 23 Temmuz'da yapılacak görüşme, taraflar arasında yaklaşık iki ay aradan sonra gerçekleştirilecek ilk temas olacak.

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