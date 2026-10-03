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        Haberler Gündem Politika DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

        DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

        Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmede çerçeve yasa ve atılacak adımlar ele alındı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 16:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü

        DEM Parti İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile yasal düzenlemeler ve izleme kuruluna ilişkin görüştü.

        DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, "DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyetimiz görüş ve önerilerini sundu" ifadelerine yer verildi.

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