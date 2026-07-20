Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İpsala Gümrük Kapısında rüşvet operasyonu: 20 gümrük memuru gözaltına alındı

        İpsala Gümrük Kapısında rüşvet operasyonu: 20 gümrük memuru gözaltına alındı

        Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20 gümrük memuru gözaltına alındı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan gümrük memurlarına yönelik operasyon düzenledi.

        İHA'daki habere göre; yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen bir kişinin telefon görüşmeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda sabaha karşı operasyon için düğmeye basıldı.

        20 KİŞİ GÖZALTINDA

        Operasyon çerçevesinde İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan toplam 20 gümrük memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin 11'inin Keşan'da, 9'unun ise İpsala'da bulunan adreslerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin delillere el konulduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yavuz Bingöl, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Ameliyat açıklamasıyla sevenlerini endişelendiren Yavuz Bingöl, sağlık durumu ve hastalığı hakkında açıklama yaptı. Sanatçı, "Safra kesemde bir sorun var, durumum ciddi değil" dedi

        #edirne
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        Finalin ardından saha karıştı!
        Finalin ardından saha karıştı!
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Trump, Dünya Kupası ödül töreninde sahneden inmedi
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        DSÖ'den dikkat çeken demans raporu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Eşine modellik yaptı
        Eşine modellik yaptı
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        NVIDIA CEO'su Huang'ın ünlü ceketi servet değerine satıldı
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        Hakimiyetin tapusu
        Hakimiyetin tapusu