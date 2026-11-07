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        Haberler Gündem Politika Erbakan: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmeli

        Erbakan: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmeli

        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "En düşük emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmeli." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        Erbakan'dan emekli maaşı açıklaması

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "En düşük emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmeli." dedi.

        Erbakan, partisinin Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları ve İl Sorumluları Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yeniden Refah Partisi olarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na TBMM'de "ret" oyu kullandıklarını aktaran Erbakan, anlaşmanın, Türkiye'yi İran'la ve Yemen'le karşı karşıya getirebilecek riskler barındırdığını ileri sürdü.

        Fon soruşturmalarıyla ilgili konuşan Erbakan, soruşturma kapsamında bahsi geçen 214 kişilik listenin yayımlanması ve siyasi uzantıların da yargılanması gerektiğine işaret etti.

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        Fatih Erbakan, enflasyon rakamları üzerinden iktidarı eleştirerek, "En düşük emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine getirilmeli." diye konuştu.

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