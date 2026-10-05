Eyüpsultan Belediye Başkanına tutuklama talebi
Eyüpsultan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 28 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Giriş: 05 Ekim 2026 - 19:14 Güncelleme:
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ