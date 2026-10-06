Eyüpsultan ve Ateşehir'deki seçim tarihleri belli oldu

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde yeni başkan vekillerinin belirlenmesi için seçim tarihlerini açıkladı. Buna göre, her iki ilçede de belediye meclisleri 10 Ekim 2026 Cumartesi günü toplanacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Rüşvet Alma" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma" suçlamalarıyla tutuklandı. Özmen, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

EYÜPSULTAN'DA SEÇİM SAAT 14.00'TE

İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmasının uygun görüldüğünü açıkladı.

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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Rüşvet Almak" suçlamalarıyla tutuklandı. Güneş de İçişleri Bakanlığının 6 Ekim tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

ATAŞEHİR'DE SEÇİM SAAT 10.00'DA

Valilik açıklamasında, Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacağı belirtildi.

Böylece Eyüpsultan ve Ataşehir'de yeni belediye başkan vekilleri aynı gün, belediye meclislerinde yapılacak seçimlerle belirlenecek.