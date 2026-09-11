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        Haberler Gündem Güncel FETÖ'ye 'mahrem' operasyonu: 20 gözaltı

        FETÖ'ye 'mahrem' operasyonu: 20 gözaltı

        İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        FETÖ'ye 'mahrem' operasyonu: 20 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta EMAR (Emniyet Mahrem Analiz Raporu) veri kaydı olan 20 şüpheli belirlendi.

        AA'da yer alan habere göre çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanmalarında yer alan kişilerle irtibatları olduğu, Bank Asya'da hesapları veya hesaplarında artış bulunduğu ve ardışık aranma kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

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        Ekipler, 5'i aktif, 3'ü ihraç kamu görevlisi ve 12'si özel sektör çalışanı 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

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        #FETÖ
        #fetö operasyonu
        #FETÖye baskın
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